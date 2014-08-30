تجاوزات قسم إمبابة..أبطالها أمناء الشرطة ووزير الداخلية لم يزر القسم حتى الآن



> كتب | السيد الحديدي

من خلال تتبع زيارات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية منذ توليه المنصب في مطلع شهر أغسطس 2012 بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي، وحتي وقتنا هذا لم يخط عتبة قسم شرطة إمبابة، رغم حرصه في الفترة السابقة علي زيارات مفاجئة لأقسام الشرطة في القاهرة والمحافظات..وعلي الرغم من التجاوزات العديدة التي شهدها قسم شرطة إمبابة في الأشهر القليلة الماضية إلا أن “إبراهيم” لم يتخذ حتي الآن قرار زيارة قسم شرطة إمبابة من أجل الوقوف علي مواطن الخلل والبدء في حلها

فقط خلال أشهر قليلة كانت تجاوزات قسم إمبابة هي العناوين الرئيسية في الصحف والمواقع الإلكترونية، بمعدل انتهاك كل شهر.

خلال شهر مارس الماضي، كانت تتمركز قوات من الجيش في محيط قسم شرطة إمبابة للمساعدة في حماية القسم من العمليات التخريبية التي كانت تستهدف مؤسسات الشرطة آنذاك، لكن مسألة المساعدة الأمنية هذه سرعان ما تحولت إلي إطلاق للأعيرة الميري واشتباكات بالأيدي بين أفراد القسم وقوة الجيش، وذلك عندما أراد أحد أمناء الشرطة أن “يركن” دراجته النارية بالقرب من مدرعة للقوات المسلحة، فنبهه أحد المجندين أن ذلك الأمر ممنوع، فسرعان ما تتطور الأمر إلي مشادات كلامية تحولت بعدها إلي اشتباكات بالأيدي وإطلاق للأعيرة النارية.

عندها انتقل مدير أمن الجيزة اللواء كمال الدالي، إلي موقع الحادث وشدد علي ضرورة التعاون بين أفراد الشرطة والجيش في دور حماية وتأمين الوطن.

خلال تواجد المواطن حمادة خليل داخل قسم شرطة إمبابة ، والذي ذكرت وسائل الإعلام حينها أنه محامي لمتهمين، وقعت بينه وبين أحد أمناء الشرطة في القسم مشادة كلامية، ادعي أمين الشرطة بدوره، أن المحامي كان ينتوي التعدي عليه، فأخرج أمين الشرطة سلاحه الميري مطلقًا عليه الرصاص ليودي بحياته في الحال، بحسب ما ذكر أمين الشرطة لمدير أمن الجيزة الذي انتقل إلي مقر الحادث، ليصدر بعد ذلك قراره بتعيين المقدم محمد أمين، رئيس مباحث العجوزة، رئيسًا لقسم إمبابة بدلا من المقدم علاء بشير الذي تم نقله إلى مديرية أمن الجيزة.