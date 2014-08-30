الاندبندنت: أسلحة داعش صادمة مثل وحشيتها

نشرت صحيفة الأندبندنت البرطانية، مقالا لكيم سينغوبتا مراسل شؤون الدفاع في الصحيفة فى صفحة الرأي يشرح فيه استحواذ داعش على أسلحة متطورة في أمكانها إسقاط طائرات حديثة، وعن مدى وحشية هذه الجماعات.

ويقول سينغوببتا، إن الصور تبدو كصور الدعاية الجهادية على الانترنت لمسلحين مقنعين مع شعارات عن انتصار الخلافة-بحسب ما نشره موقع بى بى سى ـ.

ولكن ما أثار قلق المحللين الغربيين، هو إن الأسلحة التي في حوزة مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية أسلحة متطورة يمكنها إسقاط طائرات حديثة.

ويضيف أنه في الأسبوع الماضي اقتحم تنظيم الدولة الإسلامية قاعدة الطبقة الجوية في محافظة الرقة السورية بعد حصار طويل، ثم تلى ذلك نشر فيديو لإعدام 250 جنديا سوريا بعد تجريدهم من معظم ملابسهم واقتيادهم في الصحراء.

ويقول سينغوبتا إنه على الرغم من أن هذه الصور صادمة، لكن الاهم كمصدر للقلق هو استحواز التنظيم على صواريخ روسية مضادة للطائرات، وهو أمر ذو أهمية بالغة بينما يحاول الرئيس الأمريكي باراك اوباما حشد تحالف للقيام بهجمات جوية على المتطرفين الاسلاميين في سوريا.

ويضيف سينغوبتا أن المعارضة المسلحة السورية حصلت على قدر كبير من أسلحتها من النظام السوري، كما أن داعش حصلت على أسلحة أمريكية متطورة مثل المدفعية ومركبات مدرعة وعدد من الدبابات من القوات العراقية.

ويقول سينغوبتا إن العدد الدقيق لانظمة صواريخ أرض جو في حوزة تنظيم الدولة الإسلامية يتراوح بين 250 و400، حسبما تشير التقارير.

ويضيف سينغوبتا أن إدارة الطيران الفيدرالية الإمريكية أصدرت انذارا لجميع الخطوط الأمريكية منذ عشرة أيام بتجنب الطيران في المجال الجوي السوري. ويقول الانذار إن المسلحين “مجهزين بأسلحة متنوعة مضادة للطائرات يمكنها تهديد الطائرات المدنية”.

ويتساءل سينغوبتا: هل سيمضي أوباما قدما في توجيه ضربات جوية على الرغم من أخطار ذلك؟.

ويجيب ديفيد ميلر، الذي كان مستشارا لستة وزارء خارجية أمريكيين لشؤون الشرق الأوسط “في العراق توجد عدة عوامل لانجاح ضرباتها الجوية مثل وجود حلفاء أكراد يوثق بهم وتدريب جنود الجيش العراقي على يد الولايات المتحدة”.

بي بي سي