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واشنطن تقرر إرسال 10 طائرات آباتشي لمصر لمكافحة الإرهاب

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أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره، سامح شكري، اعتزام الولايات المتحدة المضي قدما نحو إرسال طائرات الآباتشي إلى .

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إن «كيري» أكد للوزير شكري أن الولايات المتحدة تؤمن بأن طائرات الاباتشي هي وسيلة هامة في دعم الجهود التي تبذلها المصرية لمكافحة الإرهاب.

كما ناقش «كيري»، خلال الاتصال الهاتفي مع «شكري»، الجهود المصرية الحالية لمواجهة تهديدات الجماعات المتطرفة خاصة في سيناء.

كما أكد «كيري» دعم واشنطن للدور الذي لعبته مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل، كما تتطرق النقاش إلى الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب.

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