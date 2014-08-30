الملك يدعو زعماء العالم إلى محاربة الإرهاب بالقوة وبالعقل وبالسرعة

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - زعماء العالم الى الاسراع في محاربة الارهاب قبل ان يستشري اكثر مما هو عليه الآن .

وطلب الملك عبدالله في كلمة القاها لمناسبة تسلمه أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الإسلامية والعربية والصديقة سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة يوم امس في قصره في جدة من السفراء نقل هذه الرسالة إلى زعمائهم وهي أنه ما يخفى عليكم الإرهاب في هذا الوقت ولا بد من محاربة هذا الشرير بالقوة وبالعقل وبالسرعة .

دول العالم مطالبة بمحاربة هذا الشرير بالقوة وبالعقل وبالسرعة

وأكد خادم الحرمين : لا يخفى عليكم ما عملوه وسيعملونه، وإذا أهمِلوا أنا متأكد بعد شهر سيصلون إلى أوروبا وبعد شهر ثانٍ إلى أمريكا ، داعياً وموصياً زعماء العالم دعم المركز الدولي لمكافحة الارهاب للامم المتحدة الذي دعمته المملكة مؤخراً بمائة مليون دولار بكل سرعة .

نص كلمة خادم الحرمين

وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين :-

إخواني السفراء الأعزاء

تحية وسلاماً عليكم من أصدقائكم شعب المملكة العربية السعودية .

أصدقاءنا :

أطلب منكم نقل هذه الرسالة إلى زعمائكم وهي أنه ما يخفى عليكم الإرهاب في هذا الوقت ولابد من محاربة هذا الشرير بالقوة وبالعقل وبالسرعة .

الآن في الأمم المتحدة أول دفعة من البلاد عامة وهي من المملكة العربية السعودية لأخذ مكان لمحاربة الإرهاب .

أرجو من أصدقائي السفراء أن ينقلوا هذه الأمانة حرفياً لزعمائهم لأن هذا الإرهاب ليس له إلا السرعة والإمكانية وأنا شفت أن أغلبكم ما تكلم عنهم إلى الآن ، وهذا لا يجوز أبداً أبداً في حقوق الإنسانية لأن هؤلاء لا يعرفون اسم الإنسانية وأنتم تشاهدونهم قطعوا الرؤوس ومسّكوها الأطفال يمشون بها في الشارع . هل هذه ليست من القساوة والخشونة والخلاف لقول الرب عز وجل .

الملك عبدالله: أدعو زعماء العالم إلى دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة

ولو يقتل شخص في أقصى العالم ما يقبل الرب عز وجل وكأنما قتل العالم كله، فما بالكم بهؤلاء يقتلون ليلاً ونهاراً حتى فيهم ، ولا بد أنه لا يخفى عليكم ما عملوه وسيعملونه، وإذا أهمِلوا أنا متأكد بعد شهر سيصلون إلى أوروبا وبعد شهر ثانٍ إلى أمريكا.

أقول هذا الكلام في هذا المكان انتبهوا له وأوصي إخواني وأصدقائي زعماءكم أنهم يباشرون لتلبية هذا المكان الذي خصص للإرهاب بكل سرعة .

هذه الرسالة أرجوكم تنقلونها حرفياً لزعمائكم أصدقائنا لأني أعرف أنهم يقدرون الإرهاب وخلفية الإرهاب .

لا يجوز أبداً أبداً في حقوق الإنسانية السكوت عن الإرهاب والإرهابيين

شكراً لكم وأرحب بكم وترحب بكم المملكة العربية السعودية والشعب السعودي.

شكراً لكم .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله تسلم أوراق اعتماد كل من سفير المملكة المتحدة جون جيكنز وسفير جمهورية النمسا جريجور كويسلر وسفير مملكة هولندا يوهانس ويستهوف وسفير جمهورية بنين محمن طاهر دانيانا وسفير جمهورية كوبا خوسيه أنريكي رودريقز وسفير مملكة إسبانيا خواكين بيرث بيلانوبيا وسفير جمهورية نيكاراجوا الفارو خوسيه روبيلو ( غير مقيم ) وسفير جمهورية موريشيوس جميل إدريس فاكيم ( غير مقيم ) وسفير جمهورية كوريا جين سو كيم وسفير جمهورية الأوروجواي كارلوس مورا وسفير جمهورية السنغال باب عثمان سي وسفير دولة ليبيا عبدالباسط عبدالقادر البدري وسفير دولة فلسطين باسم عبدالله يوسف الأغا وسفير جمهورية تونس علي بن محمد بن عرفه وسفير جمهورية البوسنة والهرسك حارث هرلي وسفير جمهورية البرتغال الدكتور مانويل كنسادو كارفيلو وسفير جمهورية تركيا يونس دميرار وسفير جمهورية كازاخستان باخيت باتير شايف وسفير جمهورية اتحاد ميانمار يو كوكو لات وسفير نيوزيلندا هيمش ماكماستر وسفير جمهورية القمر المتحدة محمد إسماعيل وسفير دولة جامايكا أودلي رودريجوس ( غير مقيم ) وسفير جمهورية ليتوانيا دانيوس بونافيشوس(غير مقيم ) وسفير الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور جوزيف ويستفال وسفير جمهورية البرازيل فلافيو ماريغا وسفير جمهورية اندونيسيا عبدالرحمن محمد فاخر وسفير جمهورية سيراليون الحاج محمد سيلا كارجبو وسفير منغوليا الدكتور اينحبات سودنوم ( غير مقيم ) وسفير جمهورية سيشل ديك باتريك إسبارون ( غير مقيم ) وسفير جمهورية مالطا مارتين فالنتينو وسفير فنلندا بيكا فاوتيلاينين وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بوريس روغه وسفير جمهورية النيجر أمادو سونغاي عمرو وسفير جمهورية سريلانكا محمد حسين محمد وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين صادقي وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد محمود ولد محمد الأمين .

كلمة السفير البريطاني

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم .

ثم ألقيت كلمة السفراء تشرف بإلقائها سفير المملكة المتحدة جون جيكنز قال فيها " أقف أمامكم يا خادم الحرمين الشريفين متحدثاً إليكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي السفراء ، حيث حضرنا لنتشرف بلقائكم ونقدم لكم أوراق اعتمادنا سفراء معتمدين لدى المملكة العربية السعودية ونعبر لكم عن امتناننا لتخصيصكم جزءًا من وقتكم الثمين على الرغم من برنامجكم المشحون" .

السفير البريطاني : مجرد نظرة بسيطة حولنا تجعلنا نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي نعيشها في المملكة

وأضاف يقول " لا يحتاج الإنسان إلى كثير من الجهد كي يدرك كم نحن محظوظون هنا في المملكة العربية السعودية، إن مجرد نظرة بسيطة حولنا تجعلنا نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي نعيشها هنا في المملكة تحت قيادتكم الرشيدة فبينما يضرب العنف والإرهاب وتسيل الدماء في المدن والعواصم التي حولنا، تقام الجسور وتبنى الأبراج وتعمر الصحراء وتعبد الطرق وتشيد المصانع وتؤسس البنية التحتية في المملكة العربية السعودية" .

وأردف يقول " إن القيادة الحكيمة تصنع الفرق ، وقد توصلت أنا وزملائي السفراء إلى أن قيادتكم الرشيدة قد جعلت من المملكة العربية السعودية واحة أمان ، إن حكمتكم يا خادم الحرمين الشريفين، مع ما يتمتع به بلدكم من ثقل سياسي واقتصادي ، قد لطفت كثيراً من التوترات خارج حدود المملكة ، أما كرمكم فقد أشبع بطونا جائعة وأمّن نفوساً حائرة وعالج أجساداً عليلة وطمأن جاليات خائفة ".

وتابع " نحن السفراء لا نتكلم عن الماديات فقط ، حيث إن جهودكم الروحانية لا ينكرها إلا جاحد ، فما التوسعات في الحرمين الشريفين إلا دليل على خدمة الإسلام والمسلمين في بقاع الأرض ، فكما نشهد نحن السفراء المعتمدين على ازدهار المملكة في مختلف المجالات ، يشهد أيضاً المسلمون خارج المملكة بما تقومون به لخدمتهم ".

كرمكم أشبع بطوناً جائعة وأمّن نفوساً حائرة وعالج أجساداً عليلة وطمأن جاليات خائفة

وأعرب عن امتنانه وزملائه السفراء على ما يلقونه من اهتمام بالغ من الملك المفدى والحكومة الرشيدة ومن الدوائر الحكومية ذات العلاقة من حسن استقبال وكرم ضيافة وتعاون على تسهيل مهمتهم .

وقال " نأمل لكم ولبلدكم ولشعبكم العظيم دوام التوفيق والازدهار ويشرفنا أن ننقل تحيات حكوماتنا لمقامكم الكريم" .

حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد رئيس هيئة الطيران المدني وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الأمير فواز بن ناصر بن فرحان وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبدالله بن عبدالعزيز وأصحاب المعالي الوزراء ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الطبيشي ومعالي نائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى ومعالي نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أول حمد بن محمد العوهلي ووكيل زارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين وعدد من المسؤولين والمواطنين .