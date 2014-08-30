أخبار عاجلة

صحيفة إسبانية: ترامب سيفتح ذراعيه للسيسي في أول زيارة للبيت الأبيض -
صور| محافظ دمياط يشهد الاحتفال بيوم اليتيم -
«الإصلاح والنهضة»: نتواصل مع أحياء الإسكندرية لإعادة «رونق» المحافظة -
«صحة بورسعيد»: لا فرق بين الجديري المائي والكاذب.. ولا خطر منه على الأطفال -
قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر -
محافظ الدقهلية: تركيب كاميرات مراقبة في أماكن استلام القمح -
«هواوي» تحقق عائدات 75 مليار دولار وأرباح 5.3 مليار لعام 2016 -
قطع المياه 10 ساعات عن 7 مناطق في شبرا الخيمة.. الأربعاء -
صور| رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة في انفجار مركز التدريب -
تفاصيل لقاءات عبدالعال برؤساء برلمانات أوغندا وجورجيا وبنجلادش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

جامعة الدمام تستقبل 100 طالب للمشاركة في البرنامج التطوعي للحفاظ على البيئة البحرية

Google+ Print
جامعة الدمام تستقبل 100 طالب للمشاركة في البرنامج التطوعي للحفاظ على البيئة البحرية جامعة الدمام تستقبل 100 طالب للمشاركة في البرنامج التطوعي للحفاظ على البيئة البحرية

    استقبلت جامعة الدمام 100 طالب من مختلف مدن المملكة، ونظمت عمادة شؤون الطلاب للأنشطة لهم جولة لمختلف مرافق الجامعة إضافة إلى محاضرة حول أهمية الحفاظ على البيئة.

وقال رئيس قسم الأنشطة الشبابية برعاية شباب الدمام ومشرف الرحلة راشد الفيحاني بأن اسم البرنامج هو برنامج الخدمة العامة التطوعي "تلوث البحار"، ويشارك فيه 100 شاب من مختلف المناطق، ويهدف إلى تحفيز الشباب للعمل التطوعي والحفاظ على البيئة ولمعرفة التلوث والوقاية منها.

وأضاف بأنه برنامج توعوي بالدرجة الأولى يُكسب الشاب معلومات من شأنها المحافظة على البيئة البحرية والشواطئ، ويتضمن البرنامج زيارات إلى الجهات المهتمة بالبيئة البحرية كرئاسة الأرصاد وحماية البيئة، وجامعة الدمام والكليات والأقسام المختصة والمهتمة بهذا الشأن في الجامعة، إضافة إلى قسم الإدارة البحرية لمكافحة التلوث بشركة أرامكو ، وزيارة سايتك، ومحافظة رأس تنورة، ويتخلل البرنامج الذي مدته خمسة ايام العديد من الفعاليات والأنشطة العملية والترفيهية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً