جامعة الدمام تستقبل 100 طالب للمشاركة في البرنامج التطوعي للحفاظ على البيئة البحرية

استقبلت جامعة الدمام 100 طالب من مختلف مدن المملكة، ونظمت عمادة شؤون الطلاب للأنشطة لهم جولة لمختلف مرافق الجامعة إضافة إلى محاضرة حول أهمية الحفاظ على البيئة.

وقال رئيس قسم الأنشطة الشبابية برعاية شباب الدمام ومشرف الرحلة راشد الفيحاني بأن اسم البرنامج هو برنامج الخدمة العامة التطوعي "تلوث البحار"، ويشارك فيه 100 شاب من مختلف المناطق، ويهدف إلى تحفيز الشباب للعمل التطوعي والحفاظ على البيئة ولمعرفة التلوث والوقاية منها.

وأضاف بأنه برنامج توعوي بالدرجة الأولى يُكسب الشاب معلومات من شأنها المحافظة على البيئة البحرية والشواطئ، ويتضمن البرنامج زيارات إلى الجهات المهتمة بالبيئة البحرية كرئاسة الأرصاد وحماية البيئة، وجامعة الدمام والكليات والأقسام المختصة والمهتمة بهذا الشأن في الجامعة، إضافة إلى قسم الإدارة البحرية لمكافحة التلوث بشركة أرامكو السعودية، وزيارة سايتك، ومحافظة رأس تنورة، ويتخلل البرنامج الذي مدته خمسة ايام العديد من الفعاليات والأنشطة العملية والترفيهية.