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«الرياض» الراعي الإعلامي الحصري لمهرجان تمور عنيزة العاشر

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    للعام الثامن على التوالي اختارت اللجنة المنظمة لمهرجان تمور عنيزة العاشر صحيفة "الرياض" راعياً إعلامياً حصرياً للمهرجان، وقدمت اللجنة شكرها وتقديرها لصحيفة الرياض وعلى رأسها الزميل تركي السديري رئيس التحرير على الدعم الدائم والوقفات المتواصلة للصحيفة مع مهرجان تمور عنيزة خاصة وكافة المهرجانات عامة .

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