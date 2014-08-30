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فتح القبول للمتخصصين في سلامة الأغذية وإدارة المستودعات

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    أعلنت قيادة القوات البرية الملكية (اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية) عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة الشهادة (الجامعية المتوسطة) تخصص (سلامة أغذية، وإدارة مستودعات) في مركز ومدرسة سلاح بالطائف اعتباراً من يوم (الأحد) الموافق (12 ذو القعدة 1435ه) إلى يوم (الخميس) الموافق (16 ذو القعدة 1435ه) على أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة عدا من كان مع والديه خارج المملكة في مهمة عمل في احد سفارات خادم الحرمين الشريفين أو في بعثه حكومية وأن لا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية أو ارتكب احد الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة و أن لا يكون متزوجا من أجنبية،

وأن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يقل طوله عن (160) سم وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب برنامج القبول الآلي وأن لا يقل عمر المتقدم عن (17) ولا يزيد على (27) سنة عند التحاقه بالخدمة العسكرية وان يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري المعد من المركز والمدرسة وان يكون لائق طبياً و يجتاز اختبار اللياقة البدنية.

هذا وسيمنح الطالب بعد التخرج رتبة (وكيل رقيب) ويصرف له بعد التخرج : (بدل إعاشة+ بدل مواصلات+ علاوة فنية +بدل (25%) مع العلاج بالمستشفيات العسكرية ومن يعولهم شرعا.

ودعت قيادة القوات البرية الملكية السعودية الراغبين في التقديم إحضار الشهادة العلمية (تقنية) تخصص (سلامة أغذية ، إدارة مستودعات) الأساس مع صورتين منها و الهوية الوطنية مع صورتين منها و صورتين من الهوية الوطنية للأب

و (8) صور شمسية (4*6) مكشوف الرأس ويكون الحضور باللباس الرياضي الكامل مع الجزمة الرياضية.

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