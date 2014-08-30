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تعليم مكة المكرمة يستقبل 25 ألف طالب وطالبة مستجدين في 635 مدرسة ابتدائية

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مكة المكرمة - جمعان الكناني

    يفتتح المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي الأحد فعاليات الأسبوع التمهيدي في المدارس الابتدائية في تعليم المنطقة والذي يستهدف نحو 25 ألف طالب وطالبة في 635 مدرسة ابتدائية للبنين والبنات، وذلك في مدرسة الفلاح الابتدائية.

وأوضح الحارثي أن برنامج استقبال الطلاب المستجدين بالصف الأول الذي تنفذه جميع المدارس الابتدائية يهدف إلى مساعدة الطفل على الانتقال من محيط الأسرة الذي ألفه إلى محيط المدرسة الأكثر رحابة وسعة وذلك وفق برنامج تربوي تدريجي مشوق ومحبب للنفس. وأفاد أن الإدارة أعدت فعاليات وبرامج تربوية وترفيهية متنوعة لاستقبال طلاب الصف الأول الابتدائي منها إعداد ملصقات ومطويات ترحيبية بالطلاب المستجدين وأولياء أمورهم وتوزيع الحلوى والورود والعصيرات على الطلاب وإعداد بطاقات تحمل اسم الطالب المستجد وتوزيع الكتيبات التي تتناول دور الأسرة في تهيئة الطالب للانتقال إلى المدرسة، وعبر عن شكره للجهود التي بذلتها إدارات المدارس في منطقة مكة المكرمة من أجل العمل على إنجاح الأسبوع التمهيدي وتحقيق أهدافه.

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