الدفاع المدني يستعرض الخطة العامة في حالات الطوارئ لحج هذا العام

ترأس مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبدالله العمرو صباح امس الاول الخميس اجتماعاً للوقوف على خطط الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ لحج هذا العام والتأكد من جاهزيتها للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم.

وألقى مدير عام الدفاع المدني كلمة في مستهل أعمال الاجتماع والذي عقد بمقر المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض، بحضور اللواء عابد الصخيري قائد قوات الدفاع المدني بالحج وقيادات الدفاع المدني المشاركة في حج هذا العام، أكد فيها ضرورة استشعار المهمة العظيمة التي يتحملها رجال الدفاع المدني في رعاية ضيوف الرحمن والحفاظ على سلامتهم ضمن جهود الدولة رعاها الله لخدمة ملايين الحجاج طوال موسم الحج.

وشدد اللواء العمرو خلال الاجتماع على أهمية تكامل الخطط والاستعدادات لمواجهة كافة المخاطر المحتملة والاستفادة من الإمكانات الضخمة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله لجهاز الدفاع المدني لأداء مهامه النبيلة في الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن في جميع أعمال الحج بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية بالمشاركة في تنفيذ خطط وأعمال الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ في الحج تحت مظلة لجنة الحج العليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وقدم قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء عابد الصخيري خلال الاجتماع عرضاً وافيا ً لتفاصيل خطة الدفاع المدني لحج هذا العام تضمنت أبرز المخاطر الافتراضية المحتملة في الحج، وسبل الوقاية منها والتعامل معها في حالة حدوثها لا قدر الله.

وأشار اللواء الصخيري إلى أن الخطة التي تم إعدادها على ضوء الدروس المستفادة في حج الأعوام السابقة لتستوعب كافة المستجدات والمتغيرات في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة والمشاعر بما في ذلك التغيرات المناخية، وكذلك المستجدات المرتبطة بالمشاريع الضخمة التي تنفذها الدولة رعاها الله وفي مقدمتها التوسعة الكبرى للمسجد الحرام، لافتا إلى جاهزية قوات الدفاع المدني المشاركة في أعمال الحج لأداء المهام المنوطة بها على الوجه الأكمل بمشيئة الله تعالى.