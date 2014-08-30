فريق «سوبر تيم» يبهر حضور مهرجان صيف حريملاء بعروض السيارت

شهد مهرجان حريملاء الصيفي لعام 1435ه والمقام تحت شعار (صيف حريملاء 35.. أحلى) في يومه الخامس إقبالاً جماهيرياً تزامناً مع فقراته المشوقة والتي بدأت باستعراض السيارات الرياضية مع فريق "سوبر تيم" والتي بدأت الساعة الخامسة مساء من مقر نادي الشعيب الرياضي مروراً بطريق الملك فهد ثم طريق الملك فيصل ثم طريق الملك عبدالعزيز إلى موقع الاستعراض في الساحات المجاورة لمصلى العيد بالمخطط الجديد وقد قدم فريق سوبر تيم استعراضاً رياضياً مشوقاً لاقى استحسان الجمهور وتشجيعهم.

وعلى مستوى فعاليات النساء والفتيات تمت عصراً إقامة دورة للمدربة وسمية الموسى بعنوان أشعلي مشكاة حياتك وبعد صلاة العشاء تمت إقامة برنامج قدوتي وافتخاري وبعدها فترة تسوق، وقد تم أيضاً نقل محاضرة الرجال عبر البروجكتر والشاشات التلفزيونية. يذكر أن معرض الأسر المنتجة يستمر طوال مدة المهرجان في القسم النسائي.

وتواصلت فعاليات الاطفال بالساحة الخارجية للألعاب الهوائية والألعاب الكرتونية وداخل خيمة الأطفال استمرت فعاليات المسرح بتواجد فرقة أمواج بقيادة فهد السعير وقد قدمت الفرقة بعض الألعاب والأناشيد الخاصة بالأشبال. أما في قسم الرجال في صالة القصر الشمالية الكبرى تمت إقامة محاضرة دينية للشيخ الدكتور خالد الجبير تحدث فيها عن فضل الاستغفار وعظم أمر التوبة وفرحة الله بالتائب، وبعد صلاة العشاء كان للجمهور موعد مع الأصوات العذبة والأناشيد الجميلة حيث أقيمت أمسية إنشادية كان أبطالها أربعة منشدون رائعون يتقدمهم المنشد المعروف عبدالله السكيتي بمشاركة المنشد محمد الغزالي والمنشد مشعل السبر وكذلك المنشد عبدالله العبودي والذي شارك للمرة الثانية في هذا المهرجان بعد طلب الجمهور، كما شاركت جمعية المكفوفين بالرياض ببعض الفقرات الإنشادية أثناء الأمسية.

وتستمر فعاليات عصر اليوم السبت، مع فريق سوبر تيم لعروض السيارات، وموعدكم بعد صلاة المغرب مع مسرحية كوميدية شبابية بعنوان "مجانين"، كما سيشارك في الديوانية وفي صالة القصر الشخصية المعروفة وضيف هذا اليوم أبوعبدالكريم نجم قناة بداية وبعد صلاة العشاء يقام الحفل الختامي للمهرجان على شرف سعادة وكيل أمين منطقة الرياض المساعد لشؤون بلديات المنطقة المهندس محمد بن إبراهيم الخريف وبحضور محافظ حريملاء صنهات بن محمد الغييثي لتكريم الداعمين من أعايان المحافظة والمؤسات والدوائر الحكومية التي ساهمت في إنجاح هذا المهرجان.