فريد الديب يغادر إلى البحرين قبل 12 يوما من إعادة محاكمة مبارك

كتب : حسن حسين منذ 40 دقيقة

غادر القاهرة فريد الديب محامى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، الاثنين، متجها إلى البحرين، فى زيارة تسغرق عدة أيام، قبل 12 يوما من الجلسة المقبلة لمحاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قررت فى 11 مايو الحالى تأجيل إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، إلى جلسة الثامن من يونيو القادم، وذلك في أول جلسات إعادة محاكمتهم بتهمة التورط في قتل مئات المتظاهرين -إبان ثورة يناير- والفساد واستغلال النفوذ.