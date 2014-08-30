أخبار عاجلة

صحيفة إسبانية: ترامب سيفتح ذراعيه للسيسي في أول زيارة للبيت الأبيض -
صور| محافظ دمياط يشهد الاحتفال بيوم اليتيم -
«الإصلاح والنهضة»: نتواصل مع أحياء الإسكندرية لإعادة «رونق» المحافظة -
«صحة بورسعيد»: لا فرق بين الجديري المائي والكاذب.. ولا خطر منه على الأطفال -
قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر -
محافظ الدقهلية: تركيب كاميرات مراقبة في أماكن استلام القمح -
«هواوي» تحقق عائدات 75 مليار دولار وأرباح 5.3 مليار لعام 2016 -
قطع المياه 10 ساعات عن 7 مناطق في شبرا الخيمة.. الأربعاء -
صور| رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة في انفجار مركز التدريب -
تفاصيل لقاءات عبدالعال برؤساء برلمانات أوغندا وجورجيا وبنجلادش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ابن معمر يترأس اجتماع ملتقى الطائف عاصمة المصائف العربية

Google+ Print
ابن معمر يترأس اجتماع ملتقى الطائف عاصمة المصائف العربية ابن معمر يترأس اجتماع ملتقى الطائف عاصمة المصائف العربية
743388694477.jpg

اجتماع ملتقى الطائف عاصمة المصائف العربية

الطائف – نواف بن خيشوم

    رأس معالي محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر أمس اجتماع ملتقى الطائف عاصمة المصائف العربية، وذلك بمقر المحافظة وقد ناقش معاليه خلال الاجتماع بقية فعاليات الملتقى خلال الفترة المقبلة، كما وجه خلال الاجتماع جميع اللجان المعنية بالعمل على إظهار الفعاليات بما يتناسب مع لقب عاصمة المصائف، منوهاً بحرص ودعم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة لجميع البرامج والفعاليات المقامة. من جانبه استعرض أمين عام اللجنة العليا للملتقى الدكتور محمد قاري خلال الاجتماع كافة الفعاليات التي تم تنفيذها بملتقى عاصمة المصائف خلال الفترة الماضية والفعاليات المقبلة، التي تستمر حتى نهاية 2014م ومن أبرز الفعاليات "مهرجان فواكه الطائف، وورش سياحية، واقتصادية، وملتقيات ومنتديات التي ستُنفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة، إضافة إلى سباق التحدي، وغيرها من الفعاليات التي تشمل جوانب مختلفة ومتعددة، وتتناسب مع كافة الشرائح.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+%20src%20+'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية