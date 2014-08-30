ابن معمر يترأس اجتماع ملتقى الطائف عاصمة المصائف العربية

الطائف – نواف بن خيشوم

رأس معالي محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر أمس اجتماع ملتقى الطائف عاصمة المصائف العربية، وذلك بمقر المحافظة وقد ناقش معاليه خلال الاجتماع بقية فعاليات الملتقى خلال الفترة المقبلة، كما وجه خلال الاجتماع جميع اللجان المعنية بالعمل على إظهار الفعاليات بما يتناسب مع لقب عاصمة المصائف، منوهاً بحرص ودعم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة لجميع البرامج والفعاليات المقامة. من جانبه استعرض أمين عام اللجنة العليا للملتقى الدكتور محمد قاري خلال الاجتماع كافة الفعاليات التي تم تنفيذها بملتقى عاصمة المصائف خلال الفترة الماضية والفعاليات المقبلة، التي تستمر حتى نهاية 2014م ومن أبرز الفعاليات "مهرجان فواكه الطائف، وورش سياحية، واقتصادية، وملتقيات ومنتديات التي ستُنفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة، إضافة إلى سباق التحدي، وغيرها من الفعاليات التي تشمل جوانب مختلفة ومتعددة، وتتناسب مع كافة الشرائح.