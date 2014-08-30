بالصور.. ضبط تشكيل عصابي بطوخ بحوزتهم 15 كيلو بانجو و15 الف جنية

تمكنت اجهزة الامن بمدينة طوخ من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة المواد المخدره وبحوزتهم 15 كيلو من نبات البانجو و15 الف جنيه وهواتف محموله واسلحه ناريه .

تلقى اللواء محمود يسري، مدير امن القليوبية اخطارا ، بضبط كل من ياسر .ف .م 41 سنه عاطل ومقيم بكفر منصور – دائرة المركز والسابق إتهامه فى 6 قضايا تتنوع بين مخدرات وسرقة ومقاومة سلطات، وهانى. ف. م 38 سنه عاطل ومقيم بذات العنوان والسابق إتهامه 12 قضية تتنوع بين نشل و سرقة وشروع فى سرقة، ودعاء. م. ع 34 سنه ربة منزل ومقيمة بذات العنوان “زوجة المتهم الثانى ” والذين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابياً تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة.

نجحت القوات في ضبطهم، وبحوزة الأول سلاح نارى بندقية خرطوش، تحمل رقم 2315-14 و6 طلقات من ذات العيار وبحوزة الثانى طبنجة صوت ، وبحوزتهم جميعاً كمية من نبات البانجو المخدر،تزن حوالى 15 كيلو جرام وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 200 جرام وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 15650 ألف جنيه 4 هواتف محمول .

والمتهم الاول مطلوب ضبطه واحضاره في عدة قضايا ، آخرهم القضية رقم 1147 إدارى مركز طوخ لسنة 2013 “مقاومة سلطات، مخدرات ” ومسجل شقى خطر تحت رقم 2396″ مخدرات ” نشاط مستمر و القضية رقم 23200 جنايات مركز طوخ لسنة 2014 مخدرات والقضية رقم 12570 جنايات مركز طوخ لسنة 2014 مقاومة سلطات، والمتهم الثاني مطلوب ضبطه واحضاره في عدة قضايا اخرهم ، القضية رقم 5074 جنح قسم بنها لسنة 2010″شروع فى سرقة ” ومسجل شقى خطر تحت رقم 331 ” نشل “، والمتهمه الثالثة مطلوب ضبطها وإحضارها فى القضية رقم 1147 إدارى مركز طوخ لسنة 2013 مخدرات.

وبمواجهتهم بما اسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بصحتها والسلاح النارى لحماية تجارتهم والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهم والهواتف للإتصال بعملائهم.

وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .