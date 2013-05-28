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وزير الاستثمار يستقبل السفير الإماراتي لبحث آليات دعم العلاقات الاستثمارية بين البلدين

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وزير الاستثمار يستقبل السفير الإماراتي لبحث آليات دعم العلاقات الاستثمارية بين البلدين وزير الاستثمار يستقبل السفير الإماراتي لبحث آليات دعم العلاقات الاستثمارية بين البلدين

كتب : أ ش أ منذ 38 دقيقة

استقبل يحيى حامد وزير الاستثمار اليوم حمد بن نخيرة الظاهرى سفير الإمارات لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وسبل العمل على مضاعفة ثمارها ومردودها الاقتصادى، بما يعود بالنفع على الشعبين واقتصاد البلدين.

واستعرض الجانبان العلاقات الاستثمارية المشتركة بين البلدين، كما تم التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بمصر وسبل دفع الاستثمارات المصرية الإماراتية المشتركة، fخاصة فى مجال مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطاقة، وفقا لخطة المصرية التي تستهدف تنويع الاستثمارات والتوجه بها إلى شتى محافظات ، لضمان وصول قاطرة التنمية إلى جميع أبناء الوطن.

وأكد يحيى حامد وزير الاستثمار خلال اللقاء على أن مصر ترحب وترعى جميع استثمارات أشقائها العرب القائمة على أرض مصر، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر والإمارات أكبر من أية مشكلات أو تعثرات عارضة قد تواجه بعض المشروعات القائمة، وأن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين تمكننا من التغلب على مختلف العقبات الطارئة.. موضحا أن فلسفة عمل وزارة الاستثمار حاليا ترتكز على تنشيط والدفع بمجالين فى ذات الوقت، وهما حل مشكلات الاستثمارات القائمة من جانب، مع العمل على جذب استثمارات جديدة على الجانب الآخر.

كما دعا وزير الاستثمار إلى عقد لجنة دائمة تضم خبراء ومتخصصين من كلٍ من وزارة الاستثمار والجانب الإماراتى وسفارة الإمارات بالقاهرة، على أن تجتمع اللجنة بشكل أسبوعى بمقر وزارة الاستثمار إلى أن يتم حل جميع المشكلات القائمة فى المشروعات الإماراتية بمصر، ومن ثم الانتقال إلى تنفيذ آليات لتطوير الأعمال وزيادة الاستثمارات.

من جانبه، شدد السفير الإماراتى على ضرورة دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وذلك من خلال مضاعفة الاستثمارات المشتركة وحل كافة المشكلات التى قد تواجه بعض الاستثمارات القائمة، والاستفادة من العلاقات الشعبية والتاريخية المتميزة التى تربط البلدين.

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