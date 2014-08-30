الآلاف يتوافدون إلى حفل عمرو دياب و Hed candy تشعل الأجواء

يشهد حفل عمرو دياب إقبال الآلاف من جمهوره الذين بدأوا التوافد إلى الحفل قبل بدايته بأربع ساعات، وشهد دخول الجماهير بعض المشادات البسيطة التي تمت السيطرة عليها على الفور.

وتم تولّى تنظيم الدخول بشكل سلس، منظم الحفل وليد منصور الذي حرص على دخول الصحفيين.

أجواء الحفل مشتعلة وتستمر في الاشتعال بموسيقي الـ DJ العالمية hed candy التي ألهبت حماس الجمهور وأثارت حماس الشباب الذين يرقصون مع كل التراكات التي تقدمها.

ويستمر للآن توافد الجمهور بشكل كبير وسط سيطرة أمنية كاملة علىالحفل وتوفير الكثير من وسائل الراحة للجمهور من أماكن لشراء المياة والعصائر داخل الحفل.