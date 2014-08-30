دلع رزان مغربي مع جمهور عمرو دياب

فوجئ جمهور الفنان عمرو دياب بصوت نسائي من خلف المسرح يداعبهم ويقول لهم وحشتوني وانتم جمهور رائع ليفاجأ الجمهور أنها الفنانة رزان مغربي التي قالت للجمهور سعيدة بكم جدا وانتم جمهور رائع واتمنى لكم الاستمتاع مع الميجا ستار عمرو دياب حفل رائع.

وظلت رزان تداعبهم وتطلب منهم تشجيع عمرو وترقص وتتمايل على المسرح.

رزان أعربت عن امنيتها في وصول الجميع بالسلامة لمنازلهم خاصة بعد حادث أليم وقع علي الطريق المؤدي للحفل.

رزان قدمت قبل مغادرتها الحفل أحمد عصام وهو أحد أهم لاعبي الفاير ووركس في مصر الذي قدم عرضاً مذهلاً للألعاب النارية استمر ما يقرب من نصف ساعة ثم وجه الشكر للهضبة عمرو دياب ومنظم الحفل وليد منصور والدي جي وليد الحريري.

وبعد مغادرته، عرض فيلم قصير عن مصر بلقطات من برنامج الحلم.