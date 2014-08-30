الليلة الخامسة إستثنائيّة مع النجمين نانسي عجرم وملحم زين

إفتتح النجم ملحم زين الليلة الخامسة على متن Stars On Board بعد أن قدّمته الإعلاميّة هدى ياسين. غنّى ملحم الحب والأرض العربيّة، فحرّك مشاعر الجمهور الحاضر بأغنياته، ولمعت دموع التأثر في عيون بعض الحاضرين. أشعل ملحم المسرح بصوته الحاضر وبالأغنيات التراثيّة، فرقص الجمهور الدبكة وغنّوا معه في ليلة وصفت بالإستثنائيّة.

حضر حفل ملحم مجموعة من الفنّانين الذين إجتمعوا على متن الرحلة. وشارك كلّ من النجمة دينا حايك والفنان محمّد سالم نجم الحفل الغناء بلفتة جميلة أضفت جواً خاصاً على السهرة.

ختمت النجمة نانسي عجرم الليلة الخامسة على متن Stars On Board. إستقبل الجمهور نانسي بحفاوة كبيرة. غنّت نانسي مجموعة من أغنياتها الشهيرة وطعّمت برنامجها الفني بأغنيات طربيّة من زمن العمالقة. وشهد المسرح تفاعل الجمهور الكبير في تلك الليلة كما شهد لقاء جمع نانسي بطفلة غنّت معها على المسرح وسط تأثر الجمهور الحاضر.

تجدر الإشارة أنّ النجمة نانسي عجرم والنجم ملحم زين إختارا من خلال سحب عشوائيّ إسمين من الحاضرين إستلم كلٌ منهما جائزة بقيمة 20 ألف دولار من الإمارات للعطلات أحد الرعاة الرسميّين لرحلة Stars On Board.

وسلّم النجمان الجوائز وهي عبارة عن أربع تذاكر سفر شاملة الإقامة والمواصلات لوجهات مختلفة بحضور يوسف حرب مبتكر فكرة Stars On Board الأولى من نوعها عالمياً ومديرة مبيعات السياحة والترفيه في الإمارات للعطلات مريم اللوز ومجموعة من إداريي MBC Group شركاء النجاح.