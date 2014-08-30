بالصور .. ضبط سلاحين ناريين و3 أسلحة بيضاء خلال حملة أمنية بأرمنت غرب الأقصر

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أرمنت جنوبي غرب الأقصر من ضبط سلاحين ناريين و3 أسلحة بيضاء خلال حملة أمنية مكبرة شنتها قوات الأمن بدائرة المركز .

تلقي اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر إخطارا من ضباط مباحث مركز شرطة أرمنت يفيد بضبط المدعو يوسف على اسماعيل 50 سنة عامل اجرى مقيم الرزيقات بحرى وبحوزته سلاح نارى عبارة عن ” بندقية خرطوش بروحين ” عيار ” 16 ” + عدد ” 2 ” طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع والمدعو مصطفى احمد عبادى ” 22 سنة ” عامل مقيم ذات الناحية وبحوزته سلاح نارى عبارة عن ” فرد خرطوش ” محلي الصنع عيار ” 16 ” + عدد ” 1 ” طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع.

كما تم ضبط كلا من محمد سيد محمد على ” 33 سنة ” عامل مقيم الرزيقات بحرى وبحوزته سلاح ابيض عبارة عن ” سيف ” بقصد الدفاع ومحمد يوسف على اسماعيل ” 21 سنة ” عامل مقيم بذات العنوان وبحوزته سلاح ابيض عبارة عن ” سيف ” بقصد الدفاع والمدعو محمود يوسف على اسماعيل ” 20 سنة ” عامل مقيم بذات العنوان وبحوزته سلاح ابيض عبارة عن ” سيف ” بقصد الدفاع .

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 6787/169/2014 جنايات مركز شرطة ارمنت وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .