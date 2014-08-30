بالصورة .. ضبط بندقية آلية بحوزة عامل بأرمنت الحيط غرب الأقصر

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة ارمنت جنوبي غرب الأقصر من ضبط بندقية آلية بحوزة عامل بقرية أرمنت الحيط .

تلقي اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الاقصر إخطارا من ضباط مباحث مركز شرطة أرمنت يفيد بضبط المدعو البس ابوبكر عوض 33 سنة عامل مقيم جسر الحجر بارمنت الحيط دائرة مركز ارمنت وبحوزته سلاح نارى عبارة عن ” بندقية الية ” عيار ” 7,62 ×39 ” تحمل ارقام 1873 و عدد “10 ” طلقات من ذات العيار.

> وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط اقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع .

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 7634/170لسنة 2014 جنايات مركز شرطة ارمنت وأخطرت النيابة لمبشارة التحقيق .