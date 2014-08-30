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مرتضى منصور: أشكر أهالي شبرا لضربهم «وايتس نايتس» بـ«الشبشب»

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه يقدم بالشكر لأهالي شبرا لتصديهم لمظاهرات «وايت نايتس»، الخميس، وضربهم «الشبشب» بعدما خططوا لإثارة الفوضى واحتلال دار القضاء العالي.

وأعرب عن تعجبه «من هجوم بعض المحامين عليه بعد هجومه على روابط الالتراس التي لا تمت بأي صلة إلى جماهير نادي الزمالك»، معتبرًا أنها فصائل ممولة من جماعة الإخوان وقطر.

وأوضح أن «الألتراس بدأ كحلم جميل، وانتهى بكابوس مرعب، حيث بدأ هذا التنظيم بالتشجيع المثالي وعشق كرة القدم وانتهى بالكابوس عندما اتجهوا لحرق مقر حزب الوفد وتخريب مطار القاهرة وحرق اتحاد الكرة».

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