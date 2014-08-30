ضبط 13 كيلو بانجو خلال حملة أمنية بالأقصر

واصلت مديرية أمن الأقصر حملاتها الأمنية التي استهدفت تجار المواد المخدرة بدائرة قسمي شرطة طيبة والقرنة حيث تمكنت من ضبط 13 كيلو بانجو بحوزة تاجرين مخدرات .

> كان اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر قد تلقي إخطارا من اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بضبط المدعو حلمى . س.ف. ح” 35 سنة عامل ومقيم بمنطقة الصعايدة مركز شرطة طيبة وبحوزته 8 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر وسلاح نارى عبارة عن فرد روسى و50 قرص ترامادول ومبلغ 250 جنيهاً ودراجة بخاريه بدون رخصة وعبدالله أ 24 سنة عاطل مقيم بمنطقه االمريس مركز شرطة القرنة وبحوزته 5 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر .

حررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الاقصر .