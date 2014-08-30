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ضبط 13 كيلو بانجو خلال حملة أمنية بالأقصر

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ضبط 13 كيلو بانجو خلال حملة أمنية بالأقصر ضبط 13 كيلو بانجو خلال حملة أمنية بالأقصر

– أرشيفية -

واصلت مديرية أمن الأقصر حملاتها الأمنية التي استهدفت تجار المواد المخدرة بدائرة قسمي شرطة طيبة والقرنة حيث تمكنت من ضبط 13 كيلو بانجو بحوزة تاجرين مخدرات .
> كان اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر قد تلقي إخطارا من اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بضبط المدعو حلمى . س.ف. ح” 35 سنة عامل ومقيم بمنطقة الصعايدة مركز شرطة طيبة وبحوزته 8 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر وسلاح نارى عبارة عن فرد روسى و50 قرص ترامادول ومبلغ 250 جنيهاً ودراجة بخاريه بدون رخصة وعبدالله أ 24 سنة عاطل مقيم بمنطقه االمريس مركز شرطة القرنة وبحوزته 5 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر .

حررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الاقصر .

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