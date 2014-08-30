وزير التربية والتعليم يعلن توأمة مدرستي العلوم والتكنولوجيا والمدرسة الدولية بالأكاديمية

أعلن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أنه سيتم توأمة بين مدرستي العلوم والتكنولوجيا بالمعادى و6 اكتوبر والمدرسة الدولية بالأكاديمية العربية بالاسكندرية ، وأن العام القادم سيتم افتتاح مدرسة للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية،وأخرى في أسيوط والدقهلية والمنوفية، لكي يتم تقديم براءة اختراع.

وجاء ذلك خلال حضور أبو النصر حفل تخرج 126 طالب من برنامج التعليم الدولي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور اللواء طارق المهدى محافظ الأسكندرية، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، وبحضور أولياء الأمور، وقناصل وسفراء الدول العربية المشاركة فى الحفل .