ساحاتنا ميادين الرجولة

اليوم كلنا في ساحات الوطن نردد: دام الأمان وعاش العلم يا إماراتنا.. رمز العروبة كلنا نفديكِ.. بالدما نرويكِ.. نفديك بالأرواح يا وطن.

اليوم في ساحات الوطن الكل سواسية يعانقون السلاح ممتشقين حب الوطن والقائد.. اليوم اليد التي أمسكت القلم تمسك الزناد وتبقى مفتوحة للعالم لأننا تربينا في مدرسة زايد الخير ونهجنا القائد خليفة.

إن ثقافة الدفاع عن الأوطان لا تعني كسب المهارات القتالية فقط بل هي مفهوم متكامل قائم على استيعاب قيم المواطنة وإدراك منظومة الحقوق والواجبات المجتمعية كي يمكن الحديث عن عنصر بشري فاعل في محيطه وبيئته، حيث أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن حماية الدولة والمحافظة على استقلالها وسيادتها والمشاركة في التنمية الشاملة واجب مقدس على كل مواطن بما يحفظ مكتسبات الوطن وسلامة ترابه وما حققه منذ قيام اتحاد دولتنا الحبيبة إلى يومنا هذا.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن «الخدمة الوطنية ترسخ قيم الولاء والانتماء لدى شريحة الشباب كما تزرع روح النظام والانضباط والتضحية فيهم بما يمكنهم من خدمة الوطن على أفضل وجه، أقول لأبنائي الشباب .. مسؤوليتكم كبيرة في الحفاظ على ما حققناه.. أنتم حماة الحاضر والمستقبل وقادته.. ونحن ندعمكم ونقف خلفكم»، حيث تبدأ مراكز التدريب على مستوى الدولة اليوم استقبال أفراد الدفعة الأولى من منتسبي الخدمة الوطنية لتلقي التدريبات العسكرية الأولية تمهيداً لانخراطهم في أداء الواجب الوطني في القوات المسلحة والمؤسسات العسكرية.

ويأتي القرار بهدف تشكيل قوة دفاع وطني من شباب الوطن لحماية حدوده والمحافظة على المقدرات والمكتسبات الوطنية وإبراز دور القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية الأخرى ومنتسبيها في الحفاظ على أمن الوطن وحماية إنجازاته، والتأكيد على أن الدور الذي يقوم به المنتسب أثناء تأديته للخدمة الوطنية يعتبر جزءاً من الدور الوطني للقوات المسلحة إلى جانب خلق جيل جديد واثق وواعد ويمتلك مقومات الشخصية القيادية من حيث مختلف الركائز كالقوة البدنية، والاعتماد على الذات، وتحمل المسؤولية، والانضباط، واحترام القانون وتقدير قيمة الوقت.

وذلك لا يعني فقر الشباب الإماراتيين لتلك المقومات بل إن الخدمة الوطنية سترسخها وستعمل على تطويرها وفق أسس علمية وتدريبات عملية والتنشئة الوطنية السليمة لأبناء الوطن من خلال غرس وترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية في نفوسهم، وربط تلك القيم بالمبادئ الصحيحة لديننا الحنيف وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد بين أبناء المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية.