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عودة حركة القطارات بالمنيا بعد إزالة الكاوتشوك الذي اشعله مجهولين علي القضبان

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عودة حركة القطارات بالمنيا بعد إزالة الكاوتشوك الذي اشعله مجهولين علي القضبان عودة حركة القطارات بالمنيا بعد إزالة الكاوتشوك الذي اشعله مجهولين علي القضبان

عادت حركة القطارات بالمنيا لطبيعتها بعد ازالة اثار الكاوتشوك الذي قام مجهولين باشعاله على قضبان السكة الحديد شمال مزلقان قرية التوفيقية التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا، مما أدي إلي توقف القطارات  .

وكان اللواء اسامة متولي مدير امن المنيا قد تلقي اخطارًا من اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتوجه قوات الامن إلي سمالوط الي مزلقان قرية التوفيقية التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا بسبب ورود بلاغ للمركز بقيام مجهولين بإشعال النيران إطارات الكاوتشوك مما أدي إلي توقف حركة القطارات .

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وقامت بإطفاء النيران وتم تسيير حركة القطارات .

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