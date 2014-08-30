بالصور والفيديو.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد الخدمات المشاركة في حملات الإزالة

قام اللواء أمين عز الدين، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية بمفاجأة الخدمات الأمنية المشاركة فى حملة إزالة الإشغالات بشرق المدينة ” شارع خالد بن الوليد – طريق الكورنيش – ميدان المندرة ” حيث وجه بأستمرار ملاحقة مفترشى الطريق العام و إستمرار الحملات الأمنية الهادفة إلى إعادة المظهر الحضارى و عودة الأنضباط للشارع السكندرى و رفع كافة الإشغالات و العمل على تسييل الحركة المرورية حيث أسفرت الجهود عن رفع عدد 486 حالة إشغال طريق متنوعة، كما تم ضبط عدد 11 دراجة بخارية مخالفة لشروط الترخيص، ضبط عدد 7 معدات بناء بدون ترخيص.

حيث وجه جميع القوات لمواصلة الجهود المبذولة فى الحملات الأمنية المختلفة و التعامل بكل حزم وحسم مع كافة أشكال الخروج عن القانون و ذلك عقب توجيه الشكر للجميع على الجهود و التأكيد على التواجد الميدانى لكافة المستويات.

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