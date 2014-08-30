أخبار عاجلة

صحيفة إسبانية: ترامب سيفتح ذراعيه للسيسي في أول زيارة للبيت الأبيض -
صور| محافظ دمياط يشهد الاحتفال بيوم اليتيم -
«الإصلاح والنهضة»: نتواصل مع أحياء الإسكندرية لإعادة «رونق» المحافظة -
«صحة بورسعيد»: لا فرق بين الجديري المائي والكاذب.. ولا خطر منه على الأطفال -
قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر -
محافظ الدقهلية: تركيب كاميرات مراقبة في أماكن استلام القمح -
«هواوي» تحقق عائدات 75 مليار دولار وأرباح 5.3 مليار لعام 2016 -
قطع المياه 10 ساعات عن 7 مناطق في شبرا الخيمة.. الأربعاء -
صور| رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة في انفجار مركز التدريب -
تفاصيل لقاءات عبدالعال برؤساء برلمانات أوغندا وجورجيا وبنجلادش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور والفيديو.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد الخدمات المشاركة في حملات الإزالة

Google+ Print
بالصور والفيديو.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد الخدمات المشاركة في حملات الإزالة بالصور والفيديو.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد الخدمات المشاركة في حملات الإزالة

قام اللواء أمين عز الدين، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية بمفاجأة الخدمات الأمنية المشاركة فى حملة إزالة الإشغالات بشرق المدينة ” شارع خالد بن الوليد – طريق الكورنيش – ميدان المندرة ” حيث وجه بأستمرار ملاحقة مفترشى الطريق العام و إستمرار الحملات الأمنية الهادفة إلى إعادة المظهر الحضارى و عودة الأنضباط للشارع السكندرى و رفع كافة الإشغالات و العمل على تسييل الحركة المرورية حيث أسفرت الجهود عن رفع عدد 486 حالة إشغال طريق متنوعة، كما تم ضبط عدد 11 دراجة بخارية مخالفة لشروط الترخيص، ضبط عدد 7 معدات بناء بدون ترخيص.

حيث وجه جميع القوات لمواصلة الجهود المبذولة فى الحملات الأمنية المختلفة و التعامل بكل حزم وحسم مع كافة أشكال الخروج عن القانون و ذلك عقب توجيه الشكر للجميع على الجهود و التأكيد على التواجد الميدانى لكافة المستويات.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا