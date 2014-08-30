أمن منفذ السلوم يضبط جهادي عائد من الجيش السوري الحر عن طريق ليبيا

أعلن مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة عن تمكن أجهزة الأمن بمنفذ السلوم البري ضبط جهادي مصري كان منضماً للجيش السوري الحر، حيث تم ضبطه أثناء عودته من ليبيا قادمًا من سوريا وفشله في السفر إلى دولة تركيا عن طريق بسبب سوء الأوضاع هناك فاضطر للعودة إلى مصر .

وقال مدير أمن مطروح :” أن عملية استجواب المتهم كشفت أنه غادر مصر في فترة سابقة من خلال تسلل الحدود بطريقة ودخول ليبيا غير شرعية، وسافر من هناك للانضمام للجيش السوري الحر “.

ورفض مدير الأمن الافصاح عن اسم المتهم أو اية بيانات او تفاصيل أخرى وذلك لصالح التحقيقات .