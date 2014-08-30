عودة ريوس لقائمة ألمانيا لمواجهة الأرجنتين

(إفي): اختار يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا 23 لاعبا لخوض مباراة الأرجنتين الودية، في تكرار لآخر لقاء رسمي خاضاه سويا في نهائي كأس العالم بالبرازيل، وانتهى بفوز المانشافت بهدف ماريو جوتزه وتتويجه باللقب الرابع.

وستقام المباراة في الثالث من سبتمبر المقبل، وضمت قائمة ألمانيا 18 لاعبا ممن نالوا شرف التتويج بالمونديال الاخير منتصف الشهر الماضي.

وخلت القائمة من أسماء القائد فيليب لام والهداف ميروسلاف كلوزه والمدافع بير ميرتساكير بعد اعلانهم الاعتزال الدولي عقب الإنجاز المونديالي، ورغم ذلك سيتواجد اللاعبون الثلاثة الى دوسلدروف حيث سيتم تكريمهم على هامش المباراة.

ويغيب عن القائمة أيضا باستيان شفاينشتايجر لتعافيه من الإصابة، وشكودران مصطفي لانضمامه حديثا لفالنسيا الإسباني.

في المقابل يعود النجم ماركو رويس للقائمة بعد أن حرمته الإصابة من المشاركة في المونديال، بجانب النجم ماريو جوميز وأنطوني روديجر.

وتمثل المباراة استعدادا للألمان لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2016 في فرنسا.

وتضم قائمة ألمانيا كلا من:.

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونخ)، رومان فايندنفلر (بروسيا دورتموند)، رون روبرت زيلير (هانوفر).

الدفاع: جيروم بواتينج (بايرن ميونخ)، إريك دورم، ماتياس جينتر، كيفن جروسكروتز، ماتس هوميلس (بروسيا دورتموند)، بنديكت هوفيديس (شالكه)، أنطوني روديجر (شتوتجارت).

الوسط والهجوم: جوليان دراكسلر (شالكه)، ماريو جوميز (فيورنتينا/إيطاليا)، ماريو جوتزه (بايرن ميونخ)، كريستوفر كرامر (بروسيا مونشنجلادباخ)، توني كروس، سامي خضيرة (ريال مدريد/إسبانيا)، توماس مولر (بايرن ميونخ)، ميسوت أوزيل، لوكاس بودولوسكي (أرسنال/إنجلترا)، ماركو رويس (بروسيا دورتموند)، أندريه شورله (تشيلسي/إنجلترا).