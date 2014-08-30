«النقد الدولي» يقرض أوكرانيا 1.4 مليار دولار رغم «المخاطر»

وافق صندوق النقد الدولي، الجمعة، على منح أوكرانيا قرضا جديدا قدره 1.4 مليار دولار رغم «المخاطر المرتفعة» المرتبطة بالتوتر مع روسيا.

وأعلن بيان موافقة مجلس إدارة الصندوق، والذي يمثل 188 دولة، على القرض.

وكان الصندوق أعلن أواخر إبريل الماضي منح أوكرانيا خطا ائتمانيا قدره 17 مليار دولار عبر دفعات شرط الالتزام ببرنامج إصلاحات اقتصادية جذرية.

وقالت المديرة العامة للصندوق، كريستين لاجارد، إن المخاطر، التي تثقل كاهل البرنامج لا تزال «مرتفعة»، مشيرة إلى أن نجاحه رهن بـ«تسوية سريعة» للنزاع في شرق البلاد.