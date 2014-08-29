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تجربة ناجحة على القرود لدواء لـ«إيبولا» مصنّع من نباتات التبغ

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أكدت تجربة على القرود نجاح دواء «زدماب» التجريبي في شفائها من فيروس «إيبولا» حتى في مرحلة متقدمة من الوباء، في حين تمت الموافقة على إعطاء المصل لبعض المرضى حتى إن كان لا يزال في مرحلة تجريبية.

وأتاح إعطاء 3 جرعات من الدواء إنقاذ حياة 18 من قرود «الماكاك» حتى بعد إعطائها المصل بعد 5 أيام من إصابتها، وفق التجربة، التي نشرت نتائجها، الجمعة، في مجلة «نايتشر» العلمية.

ودواء «زدماب» هو خليط من الأدوية المنتجة من نباتات التبغ، وأتاح الدواء اختفاء عوارض الفيروس المتمثلة في النزف الداخلي والطفح الجلدي والإسهال والقىء لدى القرود.

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