ماضي النجوم يطاردهم بصورة فضائح موثقة بالفيديو

انتشر منذ أيام مقطع فيديو للمغني الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم قبل شهرته في حفلة زفاف، وهو يتلفظ بألفاظ بذيئة ويدخن الحشيش. وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع.

لم يعلق شعبان على هذا الفيديو المنتشر وقال في اتصال مع "سيدتي نت" إنه لم يشاهده ولا يعلم عنه شيئاً، وعندما أخبرناه عن محتوى الفيديو قال "عادي أكيد فرح شعبي ولا حد مركب لي صورتي على جسم حد".

منذ فترة أيضاً انتشر على اليوتيوب فيديو يجمع الثلاثي محمد رجب واحمد عز وهاني سلامة وهم يدخنون الحشيش في زفاف شعبي، ويعود هذا الفيديو إلى فترة ما قبل تحقيقهم للشهرة، كما انتشر فيديو للفنان خالد سليم يعود إلى سنوات ماضية، وكان في ملهى ليلى وتجلس على قدميه فتاة ليل.

وفي أحد الأفراح الشعبية أيضا يتم تداول فيديو فاضح للمغني سعد الصغير ويبدو عليه إنه كان في حالة سكر ويقوم بعمل حركات فاضحة مع إحدى الراقصات.