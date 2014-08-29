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بريتني سبيرز تنفصل عن حبيبها

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الجمعة 29-08-2014 18:57

بعد أن كشف موقع "TMZ " الأمريكي هذا الشهر عن ، يُظهر خيانة David Lucado، حبيب النجمة العالمية Britney Spears، أعلنت الأخيرة انفصالها عنه، عبر صفحتها الخاصّة على "تويتر".

وكتبت Britney على توتير لتعلم معجبيها بأنّها انفصلت عن حبيبها: " Ahhhh the single life!" أي "آه حياة العزوبية".

كما نشرت النجمة، البالغة من العمر 32 عاماً، فيديو لها على "إنستغرام"، قالت فيه: "إذا كنتم تواجهون يوماً سيّئاً، فاعثروا على شخص يرتدي حذاءً ويملك قلباً"، مظهرة في نهاية الفيديو الغريب ابتسامة يغمرها الحزن لكلّ معجبيها.

وكان قد نشر سابقاً فيديو لحبيب النجمة David Lucado، وهو يخرج مع امرأة أخرى، ويرقص معها.

 

 

 

 

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