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قلب جون ريفرز يتوقف فجأة خلال عمليتها الجراحية

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الجمعة 29-08-2014 20:35

خلال خضوعها لعملية جراحية في الحبال الصوتية داخل إحدى عيادات منهاتن، تعرضت الممثلة الأمريكية Joan Rivers لموقف خطير، حيث توقفت عن التنفس فجأة.

وفور ذلك، نقلت Rivers البالغة من العمر 81 عاماً إلى مستشفى Mount Sinai، فأجرى لها الأطباء الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياتها، وهم الآن بإنتظار تخطيها مرحلة الخطر.

وقالت Graham Reed مساعدة Joan لصحيفة New York Daily News، إن قلب الأخيرة توقف لثوانٍ قليلة، وهي الآن بحالة صحية مستقرة، لكنها فاقدة للوعي.

وقد أثارت Joan Rivers قلق جمهورها وعائلتها ومحبيها على صحتها، وخصوصاً إبنتها Melissa التي غادرت منزلها في نيويورك متوجهة إلى منهاتن للبقاء إلى جانب والدتها.

 

 

 

 

 

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