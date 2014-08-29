ميرفت أمين لسيدتي نت:السبكي أنقذني من الاعتزال!

فنانة تنتمي إلى الزمن الجميل قدمت العشرات من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا وباتت علامة مميزة في تاريخ السينما المصرية عرفت بأدوارها الرومانسية في شبابها فغنى لها عبد الحليم حافظ في فيلمه"أبي فوق الشجرة" وحينما كبرت مالت إلى الأدوار الكوميدية التي لا تخلو من مضمون ورسالة،إنها النجمة المصرية ميرفت أمين التي التقتها سيدتي نت في هذه الدردشة:

تعودين للسينما بعد غياب سنوات طويلة من خلال فيلم من إنتاج "السبكية"في ظل الهجوم عليهم واتهامهم بإفساد الفن فما مبررك؟

أولا ارفض اتهام السبكية بإفساد الفن بل أرى إنهم في وقت شدة الإنتاج السينمائي في مصر وقفوا بصدورهم متصدين لمحاولات إيقاف الفن وأزالوا عراقيل عديدة بإصرارهم على أن يظلون في الحقل السينمائي فلم يتراجعوا ولم يخافوا بل غامروا بالملايين من اجل إنقاذ السينما المصرية.

إذن انتى مع نوعية الفن الذي يقدمونه؟

"السبكية" قدموا عشرات من الأفلام وحققت هذه الأفلام أو لأكون منصفه معظمها نجاحات كبيرة ليس في وقتنا الراهن فقط ولكن قد يكون اسم السبكي تم تداوله هذه الفترة بشكل أكبر نوعا ما فهم موجودين منذ وقت طويل جدا وقدموا أعمال لنجوم كبار ومنذ سنوات قليلة قدموا فيلم مثل فيلم"كبارية" وفيلم "الفرح" وهما من الأعمال الجيدة التي نجحت في الوقت الذي هما فيه مبتعدان تماما عن أفلام البلطجة التي هم متهمون بنشرها.

حدثينا إذن عن تجربتك مع فيلم"حماتي بتحبني"ما الذي جذبك له؟

القصة طريفة جدا ليس بها أي كوميديا مبتذلة على الإطلاق في العمل نفسه رسائل هادفة وللعلم هو بعيد عن مناقشة علاقة"الحما"بزوجة ابنها أو بزوج ابنتها بالشكل التقليدي الذي تناولته السينما كثيرا.

توقفتي حوالي سبعة سنوات بعد أخر أفلامك"مرجان أحمد مرجان"فلماذا كل هذا التوقف؟

لأن المعروض لم يكن جيد نهائيا وللعلم أنا أحيانا كثيرة فكرت في الاعتزال وبيني وبين نفسي أقرره دون الإعلان عنه ولكن حينما يعرض علي عمل جيد ونادر أتراجع وحدث ذلك تقريبا مرتين قبل فيلم "مرجان "وقبل فيلمي الأخير "حماتي بتحبني" مع إيمان العاصي و حمادة هلال والمخرج أكرم فريد.

وما رأيك في حمادة هلال كممثل؟

رائع بالطبع فانا من متابعيه سواء على مستوى كونه مطرب يتمتع بصوت جذاب وهادئ وبه عذوبة ودفيء أو على مستوى التمثيل فأنا شاهدته فنانا كوميديا جميلا،ويتمتع حمادة عن الكثيرين من النجوم بأن نوع الكوميديا التي يقدمها راقية وشيك فهو يتميز بأنه محب لجمهوره ويحترمه لذا يحترمه الجمهور.

هل هناك فنانون لا يحترمون الجمهور؟

طبعا ولكن هذا النوع من الفنانين عمرهم الفني قصير جدا لأن الجمهور العربي بشكل عام حساس جدا وذكي ومتذوق للفن يعرف من يحترمه ويقدم له أعمال هادفة ومن لا ينظر له ليس أكثر من كونه سبوبه فيقدم الفنان على سبيل المثال فيلم لا قصة ولا مضمون ولا هدف ويكون نصب عينه فقط على كيفية استدراج الجمهور لشباك التذاكر والجمهور أذكي من أن يقع في مثل هذا الفخ الغير محترم.

لكن الفن جزء منه مادي أيضا؟

طبعا ولا أنكر ذلك فهو يشكل مصدر دخل قومي لأي بلد ويفتح بيوت كثيرة ويعمل على تشغيل كثيرين في عدد كبير من المجالات مثل الديكور والملابس والإضاءة وغيرهم، والإيرادات شيء هام جدا للمنتج حتى يدفعه للاستمرار في تقديم الفن ودوران عجلة الإنتاج ولكن هذا شيء والذي أتحدث عنه شيء أخر تماما فأنا أرفض أن تكون المادة في السينما هدف في حد ذاته.

بعيدا عن السينما ما رأيك في دراما رمضان الماضي؟

رائعة وبها تنافس جميل بين الكبار وجيل الشباب أنا استمتعت كثيرا بعدد من الأعمال التي أسعفني الحظ لمشاهدتها فأعجبني جدا المسلسل النسائي المحترم "سجن النسا" فهذا العمل نجح صناعة في تقديم توليفة فنية اجتماعية بها قضايا قد تكون موجعة لكن صدقها جذب الناس إليها"وتابعت أيضا مسلسل"صاحب السعادة" لعادل إمام فهو عمل أسري فاجئني به عادل إمام الذي ابتعد فيه تماما عن السياسة وكان اختيار صائب له لأن الجمهور كان قد شبع سياسة لدرجة الملل،وهناك أعمال أخرى تابعتها على مضض،لكن وجود هذا الكم الكبير من مثل هذه المسلسلات في موسم واحد إنجاز كبير من منتجيه وتحدى كبير لأن الظروف التي كانت تمر بها مصر كانت غير مشجعة على الإنتاج لذا علي أن أرفع القبعة لمن غامر بأمواله للبقاء على الدراما المصرية بهذه الروعة في رمضان.