ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحلات بطنطا

تمكن ضباط ضباط المباحث الجنائية، بالتنسيق مع وحدة مباحث قسم ثان طنطا، من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه مكون من عاطلين تخصص في سرقة المحلات والأكشاك بمدينة طنطا ليلاً.

كان اللواء أسامة بدير مدير امن الغربية، قد تلقى عدة بلاغات تفيد بتكرار حوادث سرقات المحلات بدائرة قسم ثان طنطا فامر بتشكيل فريث بحث لضبط المتهمين قاده اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية والعقيد بهاء البطراوي رئيس مباحث المديرية ضم ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط مباحث قسم ثان طنطا بالتنسيق مع الأمن العام بالغربية وأكدت التحريات، قيام كل من عبد الله عبد الرحمن شحاتة الشبيني 40سنة عاطل، وسعد السيد قاسم البهاري42سنة عاطل، مقيمان بمنطقة محلة البرج أول المحلة، بالإشتراك فيما بينهما وتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأكشاك والمحلات خاصة بمدينة طنطا ليلاً وتم ضبط المتهمين، واعترفوا بإرتكاب 3وقائع سرقات لمحلات وأكشاك بدائرة قسم ثان طنطا تم تحرير محضر وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.