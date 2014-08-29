محلل كروي: مصر والعرب لهم تاريخ طويل في “رفع الأثقال”

قال الكابتن ياسر فرج، رئيس جهاز ألعاب القوى بنادى الترسانة، إن الرباعة المصرية سارة سمير دخلت التاريخ بكونها أول إمراة مصرية تحقق ميدالية أوليمبية، بعد حصدها ذهبية وزن 63 كجم في رفع الأثقال بدورة الألعاب الأوليمبية للشباب بالصين.

وأضاف فرج، خلال استضافته ببرنامج “الهدف” الذي يقدمه الإعلامي محمد عبد الله، على فضائية “الغد العربي”، أن المصريين والعرب لهم تاريخ طويل في لعبة رفع الأثقال.

وأشار إلى أن أوليمبياد الشباب تعتبر استعداد قوي لأوليمبياد الكبار، وأنها تخلق تنافسية وتحسين للأرقام والمستويات وتشجع اللاعبين بجانب الاحتكاك فيما بينهم.

ولفت إلى أن إعداد بطل أوليمبي ليس أمر سهل، بل يحتاج نواحي علمية وانتقائية، منوهًا أن الصين أصبح لها أرضية كبيرة في حشد المراكز الأولي، وخاصة في رفع الأثقال والجمباز والمصارعة والألعاب الفردية.