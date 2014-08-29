محافظ الجيزة: مبادرة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بمساهمة الشركات

قال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، إن هناك مبادرة تهدف إلى مساهمة الشركات في ترشيد الطاقة الكهربائية، وتخفيض الأحمال، حفاظاً على الشبكة القومية، ووافقت الشركات المتعاقدة مع محافظة الجيزة والعاملة في مجال الإعلانات على تخفيض عدد ساعات الإضاءة وتقليل حدتها، وذلك بصفة يومية، إعتباراً من غروب الشمس وحتى الواحدة صباحاً.

وأشاد المحافظ، بالمبادرة،لافتاً إلى أهمية دعوة جميع الشركات والمحال التجارية والمنشآت الواقعة في زمام المحافظة إلى أهمية ترشيد الطاقة باعتبارها واجب قومي على حد قوله، جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده أمس مع مسئولى الشركات وحضره اللواءان أسامة شمعة وعلاء الهراس نائبا المحافظ واللواء محمد الشيخ السكرتير العام.

وأشار المحافظ، إلي أن المبادرة تدل على وعي الشركات بالقضايا الهامة، والتي يأتي على رأسها أهمية ترشيد الطاقة.

وأكدالمحافظ، أن تخفيض عدد ساعات الإضاءة خلال الفترات الليلية يأتي من خلال وحدة منظم الوقت وتحويل نوع الإضاءة المستخدم .

ووجه المحافظ، بالترحيب بالمشاركة بين المحافظة والشركات المتخصصة العاملة فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وتعاون المحافظة معها فى إنارة الإعلانات بالطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتو فولطية توفيراً للطاقة.