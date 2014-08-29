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الأمم المتحدة: الأزمة السورية أصبحت أكبر حالة طوارئ إنسانية في عصرنا

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الأمم المتحدة: الأزمة السورية أصبحت أكبر حالة طوارئ إنسانية في عصرنا الأمم المتحدة: الأزمة السورية أصبحت أكبر حالة طوارئ إنسانية في عصرنا

سوريا

قال مفوض شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، إن الأزمة السورية أصبحت أكبر حالة طوارئ إنسانية في هذا العصر، ورغم ذلك، يخفق العالم في تلبية احتياجات اللاجئين والدول المضيفة لهم- حسب قوله.

وأضاف جوتيريس – في تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مساء الجمعة – أن “الاستجابة للأزمة السورية اتسمت بالسخاء، ولكن الحقيقة المرة هي أن هذه الاستجابة أقل بكثير مما هو مطلوب.”

وخلال الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، قتل ما لا يقل عن 190 ألف شخص.

وتخوض جماعات معارضة قتالا ضد القوات النظامية منذ تعاملت حكومة الرئيس بشار الأسد بالقوة مع محتجين ضد حكمه في مارس 2011.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، زادت الأوضاع سوءا مع تشكيل تنظيم (داعش) المتشدد والتقدم الذي أحرزه، بحيث أصبح يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في العراق وسوريا.

أ ش أ

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