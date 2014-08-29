بالفيديو.. «مميش»: 19 «كراكا» جديدا للحفر في مياه “قناة السويس ” خلال أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن العمل بمشروع القناة الجديدة مقسم بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبين عمال هيئة قناة السويس.

حيث تتولى القوات المسلحة الحفر الجاف، وتكون مهمة عمال القناة السويس الحفر بالــ«6 كراكات» في مياهالقناة بعد إنهاء الحفر على الناشف.

وأوضح «مميش»، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن العمل مستمر في القناة الجديدة على مدى الـ24 ساعة، كاشفًا عن أن هناك 19 كراكا جديد تدخل إطار العمل في الفترة القادمة ليصل العدد إلى 25 كراكا.

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