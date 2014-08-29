ضبط راكب حاول تهريب 100 قرص مخدر إلى إيطاليا

ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، القبض على راكب مصرى حاول تهريب 100 قرص مخدر داخل علب دواء بحقائبه لدى سفره إلى إيطاليا، وتم تحرير محضر له، وإحالته للنيابة.

وذكرت مصادر أمنية بالمطار، أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى ميلانو، إشتبه المقدم محمد الوكيل رئيس نوبتجية الشرطة فى حقائب الراكب ” م . م ” ، أوضح جهاز الأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها وبفتحها عثر على علب دواء تحتوى على 100 قرص مخدر ، أمر العميد ايمن عبد الفتاح مدير تامين الركاب بالمطار بتحرير محضر للراكب، وإحالته للنيابة .