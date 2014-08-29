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بالصور.. نقابة التجاريين تعقد مؤتمر لمناقشة صياغة قانون جديد للعمال

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بالصور.. نقابة التجاريين تعقد مؤتمر لمناقشة صياغة قانون جديد للعمال بالصور.. نقابة التجاريين تعقد مؤتمر لمناقشة صياغة قانون جديد للعمال

أنعقد، اليوم الجمعة، مؤتمر صحفى بنقابة التجاريين بعنوان “حقوق و مشكلات العمال بين قانون العمل الحالى و مسودتى و حملة نحو قانون عادل للعمال”، وذلك لمناقشة صياغة قانون جديد على مسودة القانون القديم .

وقالت هدى كامل القيادية العمالية و رئيسة لجنة الإضراب بالأتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن هدف الحملة هو صياغة قانون جديد وليس مجرد إبداء تعديلات على مسودة على مسودة القانون القديم، والحملة شارك فيها عدد كبير من السياسيين و الحقوقيين و القيادات العمالية و ممثلى العمال .

المراسل : (عمر عبدالناصر)

 

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