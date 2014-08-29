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بالفيديو والصور: «الشرطي بوبو».. دمية تحفظ الأمن في مدينة أمريكية

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بعد تزايد شكاوى مواطني ولاية «أوكلاهوما» الأمريكية عن سرعة سائقي السيارات، اتجهت الشرطة الأمريكية إلى ابتكار طريقة جديدة تجبر السائقين على الالتزام بقواعد الطريق دون أي تكاليف.

وأوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن شرطة «أوكلاهوما» صنعت دمية بلاستيكية على شكل شرطي ووضعتها في سيارة شرطة على الطريق، وبالفعل نجحت الطريقة في إجبار السائقين على احترام قواعد المرور.

وذكرت «سي إن إن» الأمريكية أن سكان مدينة «أدا» في الولاية الأمريكية يعرفون أن الشرطي عبارة عن دمية وليس شخصا حقيقيا، وأطلقوا عليه لقب «الشرطي بوبو».

ونقلت الصحيفة عن أحد مسؤولي الشرطة، مايك ميلر، عن المشروع قوله: «الأمر لم يكلفنا أي شيء.. صنعنا دمية بلاستيكية وألبسناها زي الشرطي ووضعنها وراء عجلة القيادة».

وأكد ميلر أن الخطة حققت تقدما كبيرا، وكلما طلب سكان المدينة وجود شرطي في طريق ما لتخفيف سرعة السائقين، اتجه «الشرطي بوبو» إلى المكان وبالفعل أظهرت الخطة تقدما كبيرا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشرطة في «أدا» تعاني من ضائقة مالية طويلة وبالتالي لن تستطيع تكليف رجال الشرطة للوقوف وحراسة شوارع المدينة، لذا ساهم «الشرطي بوبو» في تخفيف الضغوط المالية لديهم.

كما تفاعل سكان المدينة مع تواجد «الشرطي بوبو» وبدأوا في صنع حياة اجتماعية له بينهم عن طريق إطلاق صفحة له على مواقع التواصل الاجتماعي والتقاط صور «السيلفي» معه لبناء حياة اجتماعية له.

ومع انتشار شعبية الدمية بين سكان المدينة، اتجه أفراد الشرطة إلى تغيير بعض المعالم في هيئة «الشرطي بوبو» مثل ارتداء نظارة شمس أو كاب الشرطي للإبقاء على عنصر المفاجأة.

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