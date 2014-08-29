النائب الأول للبشير يعود لبلاده بعد مشاركته في حفل تنصيب أردوغان

عاد الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني مساء اليوم الجمعة إلي الخرطوم، بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال كمال الدين إسماعيل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية – في تصريحات صحفية – إن مشاركة النائب الأول للرئيس البشير في حفل التنصيب يعكس مدي التطور والتميز الذي وصلت إليه العلاقات السودانية التركية، مبينا أن النائب الأول التقي علي هامش مشاركته بنائب رئيس الوزراء التركي حيث بحث معه سير العمل في المشروعات التركية بالسودان ومستقبل الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وأشار إلى أن النائب الأول للرئيس السوداني، التقى ببعض نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك في إطار تطوير وتعزيز علاقات السودان الخارجية.

أ ش أ