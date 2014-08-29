أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية/فريدة الشوباشي : ترامب يدرك ان الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى -
أزمة «نادي القرن»| شادي وجماهير الأهلي يسخرون.. والزمالك يلتزم الصمت -
أزمة بين البدري وأيوب بسبب اختراق الحظر الإعلامي -
تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

النائب الأول للبشير يعود لبلاده بعد مشاركته في حفل تنصيب أردوغان

Google+ Print
النائب الأول للبشير يعود لبلاده بعد مشاركته في حفل تنصيب أردوغان النائب الأول للبشير يعود لبلاده بعد مشاركته في حفل تنصيب أردوغان

الرئيس السودانى عمر البشير

عاد الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني مساء اليوم الجمعة إلي الخرطوم، بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال كمال الدين إسماعيل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية – في تصريحات صحفية – إن مشاركة النائب الأول للرئيس البشير في حفل التنصيب يعكس مدي التطور والتميز الذي وصلت إليه العلاقات السودانية التركية، مبينا أن النائب الأول التقي علي هامش مشاركته بنائب رئيس الوزراء التركي حيث بحث معه سير العمل في المشروعات التركية بالسودان ومستقبل الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وأشار إلى أن النائب الأول للرئيس السوداني، التقى ببعض نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك في إطار تطوير وتعزيز علاقات السودان الخارجية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا