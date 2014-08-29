وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي ومحلب

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعةن وفد تكلت أعضاء الكونرس الامريكى من أصل أفريقى برئاسة النائبة “ايدى جونسون” عضو لجنة العلوم والتكنولوجيا بمجلس النواب، بعد زيارة لمصر استغرقت 3 أيام .

وألتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالوفد الأمريكى، وأستعرض تطورات الأوضاع فى مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية، والانجازات التى تحققت بعد تطبيق خريطة الطريق والانتخابات التشريعية التى ستتم قبل نهاية العام الحالى ، كما أستعرض السيسى مع الوفد الأوضاع الإقليمية خاصة فى العراق وسوريا وغزة مؤكدا ضرورة أن يعى الغرب حقيقة الاوضاع فى المنطقة .

كما ألتقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صبحى صدقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى والسيد سامح شكرى وزير الخارجية بالوفد الأمريكي، وتم بحث التطورات الاقليمية والعلاقات الثنائية .

ويتكون الوفد من “كارن باس” و”شيلا جاكسون لى” و”دونالد باين” و”اندريه كارسن” وعدد من كبار مساعديهم .