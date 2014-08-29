قتيل ومصاب في مشاجرة بين عائلتين بسبب لعب الأطفال بالفيوم

سقط شاب قتيلاً، وأصيب آخر، الجمعة، في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم، بسبب لعب الأطفال وخلافات الجيرة، استخدمت فيها الأسلحة الآلية.

كان اللواء الشافعي حسن أبوعامر، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز أبشواي يفيد بمقتل أيمن ناصر عبدالعظيم، 20 سنة، وإصابة عبدالله عبدالسلام عبدالمجيد، من عائلة «اللاهوني» في مشاجرة مع عائلة «الشافعي» بقرية «شكشوك».

أفادت تحريات الرائد شادي النشار، رئيس مباحث أبشواي، أن مشاجرة نشبت بين أطفال من العائلتين، تدخل على إثرها كبار العائلتين، وتطورت إلى معركة استخدمت فيها الأسلحة النارية، مما أسفر عن سقوط قتيل ومصاب.

تم نقل الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.