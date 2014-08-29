السنغال تسجل أول إصابة بالإيبولا قبل استضافة منتخب مصر

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل أول إصابة بوباء الإيبولا القاتل قبل مواجهة منتخب مصر يوم الخامس من سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015.

ويبدأ الفراعنة مشوار التصفيات ضمن المجموعة السابعة بمواجهة السنغال في داكار.

وكان طارق سليمان طبيب المنتخب قد قال في وقت سابق أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طمأن نظيره المصري بالتأكيد على أن السنغال خالية تماما من الإيبولا.

ولكن كل هذا كان قبل يوم الجمعة، حيث تم اكتشاف أول إصابة بوباء الإيبولا في السنغال، لطالب غيني لم يخبر مسؤولي المطار بحالته.

وقالت وزيرة الصحة السنغالية أوا ماري كول-سك في مؤتمر صحفي أن السلطات الغينية أبلغت عن اختفاء شخص مصاب بالإيبولا، ورجحت أن يكون قد اتجه إلى السنغال.

وأوضحت أن الشاب تم إيداعه الحجر الصحي مباشرة.

يذكر أن الكاف قام بنقل مباريات منتخبات لبييريا وغينيا وسيراليون إلى ملاعب محايدة بسبب هذا الوباء القاتل.