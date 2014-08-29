أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية/فريدة الشوباشي : ترامب يدرك ان الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى -
أزمة «نادي القرن»| شادي وجماهير الأهلي يسخرون.. والزمالك يلتزم الصمت -
أزمة بين البدري وأيوب بسبب اختراق الحظر الإعلامي -
تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

قاتل الجنود الأمريكيين في «فورت هود» يطلب حق المواطنة في «خلافة داعش»

Google+ Print

بعث المتورط في حادث إطلاق النار على الجنود الأمريكيين بقاعدة «فورت هود» العسكرية الأمريكية، في 2009، حسن نضال، برسالة إلى زعيم تنظيم «داعش»، أبوبكر البغدادي، يطالب فيها بحق «المواطنة في الخلافة»، التي أعلن التنظيم عن إقامتها في المناطق، التي سيطر عليها في سوريا والعراق.

ونقلت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية عن جون جاليجان، محامي حسن، إنه طالب في رسالته، التي بعث بها، قبل عدة أسابيع، أن يكون مواطنا بـ«الخلافة».

وقال حسن، في رسالته، التي وجهها إلى من سماه بـ«أمير المجاهدين»، أبوبكر البغدادي، والتي جاءت في صفحتين، «إنه سيكون شرفا لأي مؤمن أن يصبح مواطنا جنديا مطيعا لشعب وقائده لا يتهاونان بدين الله لغير المؤمنين».

وكان نضال حسن، وهو طبيب نفسي من أصل فلسطيني، حاصل على الجنسية الأمريكية، فتح النار بالقاعدة العسكرية «فورت هود»، بولاية تكساس، على عدد من الجنود العزل، رفضا لمشاركة القوات الأمريكية في الحرب في أفغانستان، ما أودى بحياة 13 جنديا، وإصابة أكثر من 30 آخرين.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية