قاتل الجنود الأمريكيين في «فورت هود» يطلب حق المواطنة في «خلافة داعش»

بعث المتورط في حادث إطلاق النار على الجنود الأمريكيين بقاعدة «فورت هود» العسكرية الأمريكية، في 2009، حسن نضال، برسالة إلى زعيم تنظيم «داعش»، أبوبكر البغدادي، يطالب فيها بحق «المواطنة في الخلافة»، التي أعلن التنظيم عن إقامتها في المناطق، التي سيطر عليها في سوريا والعراق.

ونقلت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية عن جون جاليجان، محامي حسن، إنه طالب في رسالته، التي بعث بها، قبل عدة أسابيع، أن يكون مواطنا بـ«الخلافة».

وقال حسن، في رسالته، التي وجهها إلى من سماه بـ«أمير المجاهدين»، أبوبكر البغدادي، والتي جاءت في صفحتين، «إنه سيكون شرفا لأي مؤمن أن يصبح مواطنا جنديا مطيعا لشعب وقائده لا يتهاونان بدين الله لغير المؤمنين».

وكان نضال حسن، وهو طبيب نفسي من أصل فلسطيني، حاصل على الجنسية الأمريكية، فتح النار بالقاعدة العسكرية «فورت هود»، بولاية تكساس، على عدد من الجنود العزل، رفضا لمشاركة القوات الأمريكية في الحرب في أفغانستان، ما أودى بحياة 13 جنديا، وإصابة أكثر من 30 آخرين.