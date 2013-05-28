وزير السياحة يغادر إلى السعودية لحل أزمة المعتمرين المصريين

غادر القاهرة مساء أمس الاثنين، وزير السياحة هشام زعزوع متوجها على رأس وفد إلى مدينة جدة فى زيارة للسعودية تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها عددا من المسئولين السعوديين لبحث التعاون خلال موسم العمرة والحج القادمين.

وقال أحد أعضاء الوفد، قبل المغادرة: "سيبحث الوفد علاج آثار قرار السلطات السعودية بتخفيض أعداد المعتمرين فى شهر رمضان والذى تضررت منه شركات السياحة المصرية بصورة كبيرة وسبب خسائر فادحة لها، خاصة أن السلطات السعودية عزت قرارها لتوسعات الحرم المكى التى كانت من المفترض أن تنتهى فى نهاية شهر شعبان ولكن التقارير النهائية أكدت أن التوسعات تنتهى بنهاية شهر رمضان، وهو ما أدى إلى تخفيض أعداد المعتمرين إلى 500 ألف معتمر من كل الدول الإسلامية وأدى إلى تراجع نصيب مصر إلى ما بين 85 ألف معتمر إلى 100 ألف معتمر فى شهر رمضان بعد أن كان نصيبها يتجاوز 300 ألف معتمر فى شهر رمضان وحده".

وأضاف أن "تخفيض أعداد المعتمرين المصريين بنسبة تصل إلى 70% من أعداد المعتمرين سيؤدى إلى خسائر فادحة لشركات السياحة لأن الشركات مطالبة برد المقدمات التى حصلت عليها من المعتمرين فى الوقت الذى قامت بتحويل تلك الأموال لحجز الفنادق فى السعودية وتذاكر الطيران".