بالصور…بعد أسبوع من إزالتهم ..الباعة الجائلين بين “سرادق” الترجمان و”أرصفة” وسط البلد

كتب: شمس الدين مرتضى

>تصوير: عمر عبدالناصر

” بدل رجالي بسعر المصنع ” كانت تلك الجملة هي مفتاح الباعة الجائلين بمنطقة وسط البلد لجلب الزبائن قبل ثورة يناير حيث كان اقبال المواطنين على الشراء في محيط وسط البلد مطمع للعديد من الباعة ووسط تزايد ملحوظ لتواجدهم علي الارصفه، وفي ظل حاله الافلات الأمني عقب ثورة يناير ، كان هناك دافع قوي لتدافع آلاف الباعة الجائلين إلى منطة وسط البلد و شارع 26 يوليو.

من ثم انتشر الباعة الجائلين بمنطقة وسط البلد بشكل مهول خلال الثلاثة اعوام الماضية، جيث ووصلوا في بعض الاحيان ببضائعهم الى منتصف الطرق والحارات المرورية مما كان يعوق سير المارة و ادي الي تكدس مروري ملحوظ .

تفاقمت اوضاع منطقة وسط البلد بعد امتلاء الشوارع الجانبية منها و الرئيسية بالباعة وعجز الأمن عن ازالتهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية وسط حالة من التراخي الامن من انتشارهم البعض وصفها بالمتعمدة ،حيث لم يقتصر عملهم كباعة جائلين فقط خلال الثلاث الاعوام الماضية حيث كانت تستعين بهم وزارة الداخلية بهم في القبض علي المتظاهرين ومواجة المتظاهرين في العديد الاشتباكات.

وعقب فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، بدأت عدة حملات ازالة للباعة الجائلين بعدة احياء ضمن خطة محافظة القاهرة في تطوير شوارع القاهرة ، ووصلت الحملة الى منطقة وسط البلد، فقامت قوات الشرطة و الجيش بالتعاون مع الهيئة العامة لنظافة و تجميل القاهرة بازالة الباعة المنتشرين بشوارع 26 يوليو وطلعت حرب و ميدان الاوبرا و نقلهم إلى جراج الترجمان.

ورصدت عدسات وكالة أنباء أونا شوارع طلعت حرب و 26 يوليو و بعض شوارع اخري بوسط البلد بعدما قامت قوات الأمن من الجيش و الشرطة بالتعاون مع الحي بإزالة الباعة الجائلين بالمنطقة و تنظيف الشوارع من القمامة.وشهد ميدان طلعت حرب تواجد أمني مكثف ضمن خطة الانتشار الأمني لمنطقة وسط البلد تحسبا لعودة الباعة الجائلين، وسط انتشار كثيف لمدرعات الشرطة و الجيش بميدان طلعت حرب وشارع 26 يوليو.

تباينت ردود أفعال المواطنين حول نقل الباعة الجائلين إلى منطقة الترجمان، فيري البعض بأن الباعة يكتسبون قوت يومهم من بضائعهم التي يقفون بها في الشوارع، متسائلين حول جدوي نقلهم ومصيرهم بعد نقلهم إلى منطقة تكاد تنفصل عن الزبائن علي حد قولهم.

ويري اخرون بأن الدولة يجب ان تطبق القانون على المخالفين الذين يسطون على شوارع القاهرة بدون وجه حق، مشددين على ان المواطنين سيتوافدون بالتأكيد على الترجمان لاجل شراء الملابس بأسعارهم المناسبة.

ومنذ بضعة ايام واصلت محافظة القاهرة بالتعاون مع قوات الشرطة حملات ازاله و لكن على المقاهي المنتشرة بوسط البلد، فقام الحي بمصادرة مقتنيات المقاهي و تكسيرها و منعها من مواصلة عملها، ولجأ اصحاب المقاهي إلى مواصلة فرش مقتنياتهم بالشارع وسط مخاوف من الهجوم الأمني المفاجئ.

و قال احد اصحاب المقاهي خلال تصريحاته لوكالة انباء اونا، انا مع الدولة ضد تعدينا على اراضيهم، و لكن يجب على الدولة قبل ازالتهم للمقاهي بوسط البلد ان يجدوا لنا البديل في الحصول على قوت يومنا، مضيفا ان الدولة في حالة استمرارها في التعدي على مصادر رزق المواطنين فسيكون هناك رد عنيف من قبل الشعب المصري.