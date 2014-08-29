الخيار والجرجير لشعر لا يتساقط أبداً

التي تقول بأن الخضروات الخضراء هي أكثر المنتجات المفيدة لصحة وجمال الشعر، ولكن هل بحثت يوماً وراء هذه النصيحة لتتأكدي منها؟؟

لقد أشارت الأبحاث الحديثة إلى أن تساقط الشعر يرجع إلى نقص بعض الفيتامينات الهامة لصحته ونموه، ومن أهمها فيتامين (A) الذي يتواجد بكثرة في الخضروات الخضراء، وخصوصاً الخيار والجرجير.

ولكي تستفيدي من فوائد الخيار والجرجير في التخلص من تساقط الشعر نهائياً عليك قراءة مراحل التخلص من تساقط الشعر بعناية مع تنفيذها جميعاً لمدة شهر على الأقل، واعلمي بأن إهمال أي مرحلة من المراحل الثلاث أو عدم الالتزام بها لن يقدم لك النتيجة المطلوبة.

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المرحلة الأولى: تناول الخيار

عليك تناول الخيار بمعدل نصف كيلو يومياً مع مراعاة تناوله بالقشر، فقشور الخيار هي التي تحتوي على أعلى نسبة من فيتامين (A)، وإن مللت من تناول الخيار بشكل يومي فيمكنك الابتكار وصنع عصير الخيار بضرب الخيار في الخلاط الكهربائي مع إضافة القليل من السكر والماء البارد إليه.

المرحلة الثانية: تناول الجرجير

عليك أيضاً تناول حزمة كبيرة من الجرجير يومياً على مرتين، وإن كانت كبيرة فلا بأس بتناولها على ثلاث مراحل، وإن مللت من تناول الجرجير فيمكنك تنفيذ تكنيك العصير كما في مرحلة الخيار.

المرحلة الثالثة: قناع الجرجير المغذي

كما عليك تغذية شعرك بالجرجير مرة كل أسبوع من خلال صنع القناع التالي:

المكونات:

• حزمة كبيرة من الجرجير.

• فنجان من زيت اللوز المر.

• فنجان من زيت الخروع.

الطريقة:

1. افرمي الجرجير جيداً، ثم اخلطيه مع زيت اللوز وزيت الخروع بعد تسخينهما قليلاً.

2. دلكي رأسك بالمزيج جيداً حتى يتغلغل فروة الرأس، وقومي بارتداء غطاء الرأس لمدة ساعتين على الأقل، وبعدها اغسلي شعرك.

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