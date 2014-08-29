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إصابة 9 ومصرع 2 فى إنقلاب ميكروباص بطريق السويس القاهرة‎

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إصابة 9 ومصرع 2 فى إنقلاب ميكروباص بطريق السويس القاهرة‎ إصابة 9 ومصرع 2 فى إنقلاب ميكروباص بطريق السويس القاهرة‎

شهد طريق السويس القاهرة الصحراوي عصر اليوم، حادث إنقلاب سيارة ميكروباص مما تسبب فى مصرع 2 واصابة 9 أخرون جاري نقلهم لمستشفى السويس العام .

تلقي اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إخطاراً من مباحث تأمين الطرق بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أجرة السويس بالكيلو 101 بطريق القاهرة الصحراوي، مما أسفر عن أصابة 9 ومصرع 2 وجارى نقلهم عن طريق 10 سيارات أسعاف إلى مشرحة المستشفى العام وقسم الطوارئ بالمستشفى العام.

قام ضباط ومجندي مباحث الطرق برفع مخلفات الحادث، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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